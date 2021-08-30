В Меленковском районе контейнер у кладбища установили с нарушением правил

В ходе проверки в Илькинском сельском поселении прокуратура Меленковского района обнаружила, что контейнер для крупногабаритных отходов возле кладбища села Илькино стоит не на твердой площадке, как предписано санитарными правилами, а прямо на земле. Тут же выяснилось, что дорожное покрытие подъездных путей и ограждение площадки также здесь отсутствуют.

Еще минувшей весной по этому поводу в поселковую администрацию вносилось представление, однако чиновники ничего не предприняли, так как в бюджете не нашлось денег.

В результате прокуроры обратились в суд, который обязал администрацию Илькинского муниципального образования привести территорию у кладбища в надлежащее состояние.

Решение суда в законную силу не вступило.