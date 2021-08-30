В Вязниках водителя отправили в колонию-поселение за ДТП с двумя пешеходами

Как сообщает Владимирский облсуд, на минувшей неделе в апелляционном порядке был рассмотрен приговор, постановленный Вязниковским горсудом в отношении местного жителя, который 2 октября 2018 года сбил двух пешеходов на территории райцентра, когда двигался в сторону федеральной трассы М-7 на своей «Ладе» пятнадцатой модели.

Как установлено в ходе следствия и суда, водитель заблаговременно видел, что на дорогу слева по ходу его движения вышли пешеходы и остановились посреди проезжей части на разделительной полосе. Мужчина решил, что они уступят ему дорогу, но в результате те продолжили движение, и угодили прямо под машину.

К сожалению, женщина скончалась, а ее товарищу был причинен тяжкий вред здоровью.

Суд приговорил водителя к году колонии-поселения, с лишением права управления транспортом сроком на один год, однако в апелляционной инстанции частично было изменено решение в части компенсации морального вреда пешеходам — она была увеличена. Также был уточнен срок, с которого начиналось лишение права управления транспортом, однако год колонии-поселения оставлен без изменения.

Приговор вступил в законную силу.