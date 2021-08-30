В Струнино "Жигули" с подростками врезались в дерево - пятеро человек пострадали

Ночью в Струнино произошло ДТП с пострадавшими. В результате столкновения автомобиля ВАЗ-2110 с деревом четверо человек оказались в больнице, еще одному помощь оказали на месте и отпустили домой.

Как сообщили в УГИБДД УМВД России по Владимирской области, ДТП произошло в 2.50 на улице Фрунзе возле дома №5. Судя по всему компания подростков решила погонять ночью по местным улочкам. Тем более один из пяти был совершеннолетний - 18 лет. В итоге, водитель "Жигулей" не справился с управлением и врезался в дерево. От удара машина загорелась. Компания сумела выбраться, но молодым людям было плохо. Четверым понадобилась помощь медиков.

У водителя и троих пассажиров, которых уже доставили в больницу, сотрясения головного мозга, черепно-мозговые травмы, ушибы, синяки и переломы. Хуже всего 16-летнему пассажиру "Жигулей". Он находится в глубокой коме 2 степени, у него перелом шейного позвонка. Еще один 15-летний подросток с легким сотрясением отправлен на амбулаторное лечение.