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Общество29 августа 2021 16:58

В Муроме на территории бывшего рубероидного завода прошли учения МЧС

Пожарные тушили условное возгорание и «спасали» работников предприятия
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, на днях в Муроме состоялись пожарно-тактические учения на площадях ООО «Николь Пак-Империал» - это предприятие расположено на территории, где ранее располагался Муромский рубероидный завод.

В учениях приняли участие расчеты местных пожарных частей — 32 человека, четыре автоцистерны, автолестница, а также автомобиль службы пожаротушения.

В ходе учений из здания склада по трем эвакуационным путям эвакуировано 10 человек, еще двое «спасены» при помощи спецустройств. В то же время, «пожар» на площади 60 квадратных метров был успешно потушен.

К счастью, учения прошли благополучно и успешно. Подобные занятия будут проводиться и на других промышленных объектах региона.