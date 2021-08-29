На рынках Владимира началась проверка использования кассовых аппаратов

В ходе проверки, стартовавшей на минувшей неделе, налоговые инспекторы проверят продавцов рынков Октябрьского района на то, как они применяют контрольно-кассовую технику. Как сообщает горадминистрация Владимира, у всех продавцов произведут анализ выручки, зафиксированной при помощи кассовых аппаратов.

Те же, кто попадется на продаже товаров «помимо кассы», будут оштрафованы. Для предпринимателей штраф составляет от 10 тысяч рублей и выше, для юридических лиц — от 30 тысяч рублей.

Сроки завершения проверки пока не называются.