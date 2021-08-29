В Гусь-Хрустальном районе завершается ремонт трассы «Золотое кольцо»

Фото: ФКУ Упрдор "Москва - Нижний Новгород"

Как сообщает ФКУ Упрдор «Москва — Нижний Новгород», в нормативное состояние приводится отрезок федеральной трассы Р-132 «Золотое кольцо» с 336 по 349 километр. Здесь уже заменили покрытие, восстановили поврежденные участки и усилили дорожную одежду.

На сегодняшний день специалисты работают на укреплении обочин и благоустройстве ближайшей территории. Также происходит замена фонарей в населенных пунктах, ремонт придорожных тротуаров и 10 автобусных остановок, где установят павильоны. Также дорожники восстанавливают систему водоотвода и 17 водопропускных труб.

Всего же на этом участке планируется нанести разметку из термопластика, установить более 2,5 километров нового барьерного ограждения и столько же перил, а также заменить 326 дорожных знаков и 500 сигнальных столбиков.

На сегодня ремонт выполнен уже на 90 процентов, и если все пойдет по плану, то уже в ноябре нынешнего года он полностью будет завершен.