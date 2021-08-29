Во Владимирской области за сутки подтверждено 179 заражений коронавирусом

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Владимирской области, на первом месте в суточной сводке стоит Владимир с 31 новым заражением коронавирусом, на втором месте Ковровский и Муромский районы, где подтвердилось по 22 новых случая в каждом, на третьем Гусь-Хрустальный район с 19 заболевшими.

В Суздальском районе выявлено за минувшие 24 часа 11 новых заразившихся, в Кольчугинском и Александровском районах по 10, в Вязниковском и Юрьев-Польском районах по девять, в Петушинском и Собинском районах по восемь, в Киржачском районе шесть, в Меленковском районе пять, в Камешковском районе четыре, в Селивановском районе и в Раднужном по два, один случай в Гороховецком районе.

Таким образом, за сутки во Владимирской области выявлено 179 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, всего же с начала эпидемии в регионе подтверждено 48866 случаев коронавируса.