В Муроме покажут археологические находки похода Суворова через Альпы

27 августа в выставочном центре Муромского музея открылся новый культурно-просветительский проект «Переход армии Суворова через Альпы».

Две самостоятельные экспозиции двух авторов демонстрируются в едином проекте.

Автор графических работ — член Союза художников России, искусствовед Ольга Калашникова. В своих работах она художественно реконструирует и оживляет историю героического перехода через Альпы, используя возрожденный ею старинный метод масляной печати конца XIX века.

Другую часть предоставил Василий Захарович Верещак, председатель правления Архитектурно-исторического комплекса генералиссимуса А. В. Суворова в селе Кистыш, инициатор культурно-просветительского проекта «Переход армии Суворова через Альпы». В его коллекции — редкие археологические находки того легендарного похода.

Выставка будет работать до 20 сентября.