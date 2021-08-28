Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество28 августа 2021 15:00

В Муроме покажут археологические находки похода Суворова через Альпы

В городе на Оке открылась новая выставка
Виктория СУХОВАВиктория СУХОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

27 августа в выставочном центре Муромского музея открылся новый культурно-просветительский проект «Переход армии Суворова через Альпы».

Две самостоятельные экспозиции двух авторов демонстрируются в едином проекте.

Автор графических работ — член Союза художников России, искусствовед Ольга Калашникова. В своих работах она художественно реконструирует и оживляет историю героического перехода через Альпы, используя возрожденный ею старинный метод масляной печати конца XIX века.

Другую часть предоставил Василий Захарович Верещак, председатель правления Архитектурно-исторического комплекса генералиссимуса А. В. Суворова в селе Кистыш, инициатор культурно-просветительского проекта «Переход армии Суворова через Альпы». В его коллекции — редкие археологические находки того легендарного похода.

Выставка будет работать до 20 сентября.