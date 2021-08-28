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Общество28 августа 2021 9:46

За сутки владимирские пожарные израсходовали 1760 тонн воды при тушении пожаров в Нижегородской области

Сотрудники МЧС обеспечены всем необходимым
Виктория СУХОВАВиктория СУХОВА
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фото с сайта ГУ МЧС по Владимирской области

фото с сайта ГУ МЧС по Владимирской области

С 20 августа на территории Нижегородской области работает аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Владимирской области в составе 54 человек и 12 единиц техники.

За 26 августа ими проводились работы на трёх боевых участках: одна группа ликвидировала очаги тления вдоль лесной дороги и осуществляла подвоз воды на автодороге Саров-Стеклянный, вторая группа работала на окарауливание вдоль лесной дороги в городе Сарове, третья группа ликвидировали очаги в лесном массиве в нескольких километрах от Сарова.

27 августа работы продолжались на тех же участках. За сутки было израсходовано 150 тонн воды, с нарастающим итогом израсходовано 1760 тонн воды.

Личный состав обеспечен горячим питанием, которое предоставляет администрация – продукты поставляются к месту тушения.