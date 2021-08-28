Во Владимирской области 28 августа коронавирус диагностирован у 181 человека

Во Владимирской области за прошедшие сутки 28 августа лабораторно подтвержден 181 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.

27 заболевших во Владимире, 24 - в Ковровском, 22 - в Гусь-Хрустальном, 19 - в Муромском районах. 12 случаев в Вязниковском, 11 - в Александровском, по 10 - в Петушинском, 10 -в Юрьев-Польском, 9 - в Суздальском, 8 - в Кольчугинском, 7 - в Киржачском, 6 - в Собинском, по 4 случая в Меленковском, Селивановском и Камешковском районах, 2 заболевших в Радужном, по 1 случаю в Судогодском и Гороховецком районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрирован 48 687 случаев заболевания (11 312 сл. в г. Владимире, 5698 сл. в Гусь-Хрустальном, 5245 сл. о. Муром, 3882 сл. в Ковровском, 2695 сл. в Александровском, 2648 сл. в Петушинском, 2026 сл. в Юрьев-Польском, 2086 сл. в Вязниковском, 2089 сл. в Кольчугинском, 1967 сл. в Суздальском, 1593 сл. в Киржачском, 1614 сл. в Собинском, 1362 сл. в Меленковском, 1090 сл. в Гороховецком, 1114 сл. в Камешковском, 937 сл. в Селивановском, 718 сл. в Судогодском, 611 сл. в г. Радужном).