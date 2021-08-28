Во Владимирской области начинается вакцинация против гриппа

Во Владимирской области в ближайшее время прививку можно будет сделать не только от коронавируса, но и от гриппа.

Как рассказала начальник отдела организации медпомощи департамента здравоохранения Светлана Григорян, в регион уже поступило 140 тысяч доз вакцины «Совигрипп». Сейчас их распределяют между больницами.

Чтобы защита от гриппа была максимально надежной, привиться следует до начала активности заболевания, т. е. до старта эпидемии. Большинство специалистов сходится во мнении, что решить все вопросы с прививками следует до конца октября.

По прогнозам специалистов, в сезоне 2021-2022 будут циркулировать А-штаммы гриппа, известные как «свиной» (H1N1) и «гонконгский» (H3N2). Их рекомендовано включить во все существующие вакцины против гриппа. Третьим компонентом прививки должен быть штамм B «Вашингтон». Производителям четырехвалентных вакцин рекомендовали включить в этом сезоне штамм B «Пхукет».

Вакцина «Совигрипп», которую получили медицинские учреждения Владимирской области, — трехкомпонентная. Сделать прививку можно будет в поликлинике по месту жительства. Также, вероятно, откроются мобильные пункты.

К слову, в прошлом году ни одного случая гриппа в регионе зафиксировано не было.