Во Владимирской области детям и подросткам разрешили приходить на массовые мероприятия без прививок и тестов

Губернатор внес очередные изменения в указ «О введении режима повышенной готовности». Теперь могут или не могут владимирцы попасть на мероприятие, зависит от их возраста. Порядок пропуска жителей региона на массовые мероприятия на открытом воздухе, проводимые на огражденной территории, меняется в зависимости от количества прожитых лет. Совершеннолетние, чтобы попасть на такие мероприятия, должны предъявить сертификат профилактической прививки от COVID-19 или отрицательный тест ПЦР, срок действия которого - не более 3 дней. А детей и подростков до 18 лет пропустят, если у них не будет повышенной температуры. Кроме того, несовершеннолетнее гости должны использовать защитные маски в течение всего времени проведения мероприятия. Напомним, что в нашей области до снятия режима повышенной готовности запрещено проведение досуговых, культурно-просветительских, физкультурных, спортивных, выставочных, рекламных и иных массовых мероприятий с очным присутствием граждан, за исключением:

− массовых мероприятий на открытом воздухе, проводимых на ограждённой территории;

− зрелищных мероприятий в учреждениях культуры с максимальным числом зрителей не более 50 процентов от общей вместимости зала при условии соблюдения требований санитарно-эпидемиологических правил;

− посещения музейных экспозиций, интерьеров, выставок и иных мероприятий в зданиях музеев, музеев-заповедников организованной экскурсионной группой до 30 человек, прибывших на одном автотранспортном средстве или обучающихся совместно, а также в составе сборной группы численностью не более 10 человек при условии соблюдения требований Роспотребнадзора;

− физкультурных и спортивных мероприятий с максимальным числом зрителей не более 50 процентов зрительских мест от общей вместимости объекта спорта.