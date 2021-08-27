В Киржаче 11 водителей и пассажиров оштрафованы за не пристегнутые ремни

В ходе рейда инспекторы ГИБДД и их добровольные помощники из числа народных дружинников особое внимание уделяли тому, как взрослые перевозят в машинах маленьких детей.

Впрочем, за несколько часов работы полицейским и сотрудникам ДНД попались только трое нарушителей, перевозивших малышей вне детских кресел. Вместе с тем, еще 11 человек, включая водителей и их пассажиров, были привлечены к административной ответственности за то, что оказались не пристегнутыми ремнями безопасности.

Теперь каждый из них, если его вина будет доказана, получит штраф в размере 1000 рублей — такова санкция за не пристегнутый ремень или отсутствие мотошлема.

Подобные рейды в Киржаче и в других муниципальных территориях региона ГИБДД будет проводить и в будущем.