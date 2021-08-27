Во Владимире строительная компания задолжала полтора миллиона местному предприятию

Судебные приставы Ленинского района города Владимира списали со счета строительной компании полутора миллионную задолженность в адрес местной компании, занимающейся обслуживанием инженерных сетей. Последняя оказала заказчику услуги по условиям договора, в свою очередь, заказчик, произвел оплату за оказание услуг частично. В результате, у застройщика перед организацией образовалась задолженность. В связи с неисполнением обязательств по оплате оказанных услуг, владимирская компания, обслуживающая инженерные сети обратилась в арбитражный суд с иском. По результатам рассмотрения дела, суд удовлетворил требования искового заявления. Исполнительный документ, выданный региональным Арбитражным судом о взыскании с застройщика полутора миллионов рублей поступил на исполнение во владимирское отделение судебных приставов Ленинского района. Добровольно платить строители не хотели и тогда приставы обратили внимание на счета строительной компании. Как только там набралась необходимая сумма, деньги списали.