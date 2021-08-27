Между Владимиром и Ковровом частично отменяются две пары электричек

Как сообщает Волго-Вятская пригородная пассажирская компания, с 4 сентября перестанут курсировать электропоезд №6408 из Владимира до Коврова отправлением из областного центра в 09.15, а также его «брат» № 6409, который едет из Коврова во Владимир, отправлением из города оружейников в 13.30. Впрочем, отмена касается только субботы и воскресенья, по остальным дням эти составы ходить продолжат.

А уже с 6 сентября отмене с понедельника по четверг, а также по субботам, подлежит электропоезд №6420, который следует из Владимира до Коврова отправлением в 19.35. Его «дубль» №6419, следующий из Коврова до Владимира отправлением в 19.10, также курсировать не будет по этим же дням.

Отменяются поезда в связи с постепенным переходом на осеннее расписание.