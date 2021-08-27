Во Владимирской области школьники вновь сдадут экзамены в сентябре

Девятиклассники, не сдавшие экзамены и не получившие аттестат, будут сдавать их 3 сентября (пятница) – русский язык (ОГЭ/ ГВЭ), 6 сентября (понедельник) – математика (ОГЭ/ГВЭ), 13 сентября (понедельник) – резерв: русский язык (ОГЭ/ГВЭ) и 15 сентября (среда) – резерв: математика (ОГЭ/ГВЭ). В эти же дни русский и математику будут сдавать и выпускники одиннадцатых классов, которые были удалены с экзаменов, не смогли даже повторно сдать их на удовлетворительную оценку. При этом выпускники прошлых лет и выпускники, получившие аттестат о среднем общем образовании в 2021 году, к участию в экзаменах в сентябре не допускаются.