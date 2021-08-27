В Коврове клиент бара лишился телефона после беседы с новым знакомым

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, 20 августа в полицию обратился 43-летний ковровчанин, который рассказал, что у него пропал сотовый телефон.

По словам заявителя, накануне вечером он проводил время в местном баре, где познакомился с неизвестным мужчиной, вместе с которым они затем сидели за одним столиком. Когда именно телефон исчез потерпевший вспомнить не смог.

Через некоторое время оперативникам удалось установить личность подозреваемого и при помощи сотрудников ППС задержать его.

По версии следствия, безработный гражданин воспользовался моментом, когда его новый приятель отвлекся, и стащил гаджет, который оставил в собственном пользовании. В настоящее время на мужчину возбуждено уголовное дело по статье «Кража», расследование продолжается.