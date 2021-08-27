Во Владимирской области мамы смогут попробовать себя в бизнесе

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27 сентября во Владимирской области стартует федеральная образовательная программа по развитию женского предпринимательства «Мама-предприниматель».

Мамы со всей Владимирской области могут подать заявку на бесплатное обучение на сайте до 20 сентября. К участию в программе приглашаются женщины в декретном отпуске или с несовершеннолетними детьми, которые только планируют открыть свое дело или занимаются бизнесом не более года. Жюри отберет 35 лучших заявок, авторы которых будут приглашены во Владимир на обучение предпринимательству.

За пять дней интенсива участницы пройдут весь путь молодого предпринимателя: познакомятся с основами ведения бизнеса, научатся разрабатывать и презентовать собственный бизнес-проект. Тренеры программы обучат начинающих бизнесвумен необходимым навыкам: поиску ниши и разработке концепции продукта, выстраиванию маркетинга и продвижения, расскажут о финансовых и юридических нюансах ведения предпринимательской деятельности.

В завершение курса каждая участница представит свой бизнес-план на конкурсе проектов. Реализацию лучшей идеи профинансирует фонд Amway «В ответе за будущее», выделив победительнице грант в размере 100 тысяч рублей.

«Мама-предприниматель» во Владимирской области проходит шестой год подряд. В прошлый раз победу одержала Дарья Шалдина из Кольчугино с проектом по выращиванию ремонтантной малины «Полька» «Моя малинка».