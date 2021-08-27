Во Владимирской области за сутки от коронавируса умерли еще 6 человек

27 августа во Владимирской области лабораторно подтверждено 184 новых случая заболевания Covid-19. Всего в области зарегистрировано 48506 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

В больницах региона действуют 1692 койки для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 64 процента из них занято (1083), свободны 609 коек.

44439 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 153 человека. За период наблюдения в области отмечено 1665 летальных случаев (плюс 6 случаев за сутки).

Во Владимирской области, как и во всех регионах страны, работает Единый номер 122 по вопросам новой коронавирусной инфекции. Единый номер вызова экстренных оперативных служб, в том числе скорой медицинской помощи, – 112. Единый круглосуточный телефон социальной помощи – 8 (800) 450-01-21 или (4922) 36-28-33.