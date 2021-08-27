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Спорт27 августа 2021 13:12

Владимирская спортсменка завоевала золото на Первенстве мира по пауэрлифтингу

Спортсмены сборной России выступали под флагом Олимпийского комитета
Виктория СУХОВАВиктория СУХОВА
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фото департамента спорта

фото департамента спорта

В Румынии прошло Первенство мира по пауэрлифтингу (троеборье) среди юниоров, юниорок (до 23 лет). Спортсмены сборной команды России на этих соревнованиях выступали под флагом Олимпийского комитета России.

Среди девушек лучший результат показала владимирская спортсменка Екатерина Назарова, воспитанница заслуженного тренера РФ Сергея Иванова, на базе отделения пауэрлифтинга Конноспортивной школы Владимирской области .

По результатам соревнования у Екатерины: в приседе 182,5 кг - 2 место, в жиме лёжа 132,5 кг - 1 место, в становой тяге 162,5 кг - 3 место.

В сумме по 3 дисциплинам - 477,5 кг, что позволило в суровой борьбе завоевать золотую медаль!