Житель Вязников убил друга и через три дня вернулся на место преступления

Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, на днях было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», фигурантом по которому проходит 51-летний вязниковец.

По версии следствия, 19 августа вместе с 53-летним другом они распивали спиртное, но в ходе застолья между ними произошла ссора. Во время ссоры младший нанес несколько ударов в шею и в сердце друга, от которых тот скончался.

Обвиняемый после убийства помыл нож с моющим средством, после чего лег спать. Наутро он подошел к телу друга и понял, что убил его, после чего скрылся с места преступления.

Вернувшись домой, мужчина снял с себя всю одежду, в которой он находился в момент убийства, и тем же вечером выбросил в мусорные контейнеры в местных гаражах, а на третий день явился на место преступления, где забрал и выбросил рукоятку ножа, которым наносил удары.

Для большей убедительности мужчина позвонил в полицию и сообщил, что обнаружил тело приятеля, однако стражи порядка сразу усомнились в его показаниях и в скором времени вывели обвиняемого «на чистую воду». Расследование уголовного дела продолжается.