В Петушинском районе водителя осудят за ДТП в нетрезвом виде

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, на днях дознаватели полиции Петушинского района завершили расследование уголовного дела, возбужденного на 35-летнего местного жителя.

Мужчина обвиняется в повторной езде в пьяном виде. По версии дознания, в декабре минувшего года мужчина, ехавший на «Ладе Калина», на одном из перекрестков Покрова не справился с управлением и врезался в «Ниссан Кашкай».

Прибывшие на место сотрудники Госавтоинспекции заметили у водителя признаки опьянения, что подтвердил результат медосвидетельствования, показавший 1,186 мг\л в выдыхаемом воздухе водителя.

В ходе проверки обнаружилось, что прав у гражданина нет, так как он уже был лишен их за езду в нетрезвом виде. В связи с этим на него было возбуждено уголовное дело, которое в скором времени начнет рассматривать Петушинский районный суд.