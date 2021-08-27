Под Вязниками на полтора часа «застрял» пассажирский поезд №348

Как сообщает Горьковская железная дорога — филиал ОАО «РЖД», в 14.37 по московскому времени на указанном перегоне во Владимирской области по техническим причинам сделал вынужденную остановку поезд №348 сообщением Санкт-Петербург — Уфа.

Причины поломки железнодорожники не уточнили, однако к месту остановки был направлен вспомогательный локомотив.

Как сообщили 27 августа в ГЖД, в результате стоянка поезда составила ровно 1 час 30 минут, после чего состав благополучно отправился дальше «нагонять» расписание. К счастью, никаких последствий технический инцидент не повлек.