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Происшествия27 августа 2021 11:20

Под Вязниками на полтора часа «застрял» пассажирский поезд №348

Инцидент произошел днем 26 августа на перегоне Мстера -Вязники
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает Горьковская железная дорога — филиал ОАО «РЖД», в 14.37 по московскому времени на указанном перегоне во Владимирской области по техническим причинам сделал вынужденную остановку поезд №348 сообщением Санкт-Петербург — Уфа.

Причины поломки железнодорожники не уточнили, однако к месту остановки был направлен вспомогательный локомотив.

Как сообщили 27 августа в ГЖД, в результате стоянка поезда составила ровно 1 час 30 минут, после чего состав благополучно отправился дальше «нагонять» расписание. К счастью, никаких последствий технический инцидент не повлек.