В Судогодском районе заблудившихся в лесу подростков нашли за один час

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, инцидент случился днем 26 августа в районе села Стариково. Двое ребят 2008 года рождения отправились в лес и заплутали.

К счастью, при них были включенные мобильные телефоны, так что они сами дозвонились до службы спасения и рассказали о случившемся, а затем на протяжении всей поисковой операции поддерживали связь с сотрудниками МЧС.

На место были брошены силы не только МЧС, но и полицейские, лесники, представители администрации Головинского сельского поселения, а также поисковики-добровольцы — в общей сложности 18 человек на семи автомобилях. Также на место выехали на подмогу сотрудники аварийно-спасательной службы Владимирской области и ведомственная пожарная охрана ИК-1.

На автоцистерне включили сирену и проблесковыый маячок, то же самое сделали на своих машинах полицейские. Мальчики услышали звуки и смогли сориентироваться, а затем и выбраться из леса. На всю операцию ушел ровно час. К счастью, с ребятами оказалось все в полном порядке.

Напоследок начальник Судогодского пожарно-спасательного гарнизона на будущее провел с подростками профбеседу и напомнил правила безопасного поведения в лесу, после чего ребят полицейские благополучно передали родителям.