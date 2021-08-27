В Коврове просрочена поставка компьютеров для нужд городских школ

Как сообщает прокуратура Владимирской области, по результатам электронного аукциона, состоявшегося в мае 2021 года, был выбран поставщик оргтехники для нужд школ города. Согласно договору, поставщик обязан был поставить компьютеры в течение 30 суток после заключения контракта, однако обнаружилось, что по состоянию на 27 июля компьютеров в учебных заведениях так и не было.

В связи с этим в отношении ответственного должностного лица за невыполнение предусмотренных контрактов обязательств было составлено пять административных протоколов, гендиректору общества, просрочившего поставку, было внесено представление.

В результате компьютеры к началу учебного года все же в школы поставили. Что касается административных протоколов, то они в настоящее время находятся на рассмотрении.