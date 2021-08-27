Во Владимирской области на будущей М-12 уложено 5 километров пробного асфальта

Как сообщает госкомпания «Автодор», по состоянию на 27 августа на территории Владимирской области, которая является третьим этапом строительства, было уложено в общей сложности пять километров пробного асфальта.

В частности, под Муромом уложено 0,2 километра.

Также дорожники в местах строительства М-12 на всем протяжении организовали пять понтонных переправ, однако, вопреки слухам, во Владимирской области ни одной из них не создано. Ближайшей к нашему региону оказалась лишь переправа через реку Теша в Нижегородской области недалеко от Мурома.