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Общество27 августа 2021 10:21

Во Владимирской области на будущей М-12 уложено 5 километров пробного асфальта

Строительство скоростного автобана через территорию региона продолжается
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает госкомпания «Автодор», по состоянию на 27 августа на территории Владимирской области, которая является третьим этапом строительства, было уложено в общей сложности пять километров пробного асфальта.

В частности, под Муромом уложено 0,2 километра.

Также дорожники в местах строительства М-12 на всем протяжении организовали пять понтонных переправ, однако, вопреки слухам, во Владимирской области ни одной из них не создано. Ближайшей к нашему региону оказалась лишь переправа через реку Теша в Нижегородской области недалеко от Мурома.