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Здоровье27 августа 2021 9:46

Во Владимирской области 27 августа коронавирус диагностирован у 184 человек

29 заболевших во Владимире
Виктория СУХОВАВиктория СУХОВА
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Во Владимирской области за прошедшие сутки 27 августа лабораторно подтверждено 184 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. 29 случаев во Владимире, по 21 - в Муромском и Ковровском, 20 - в Гусь-Хрустальном районах. 12 заболевших в Суздальском, 11 - в Кольчугинском, по 10 - в Вязниковском, Киржачском, 9 - в Александровском, по 8 - в Собинском и Юрьев-Польском районах, 7 заболевших в Петушинском, 5- в Меленковском, по 3 - в Радужном, Камешковском, Селивановском районах, по 2 - в Гороховецком и Судогодском районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 48 506 случаев заболевания (11 285 сл. в г. Владимире, 5676 сл. в Гусь-Хрустальном, 5226 сл. о. Муром, 3858 сл. в Ковровском, 2684 сл. в Александровском, 2638 сл. в Петушинском, 2016 сл. в Юрьев-Польском, 2074 сл. в Вязниковском, 2081 сл. в Кольчугинском, 1958 сл. в Суздальском, 1608 сл. в Собинском, 1586 сл. в Киржачском, 1358 сл. в Меленковском, 1089 сл. в Гороховецком, 1110 сл. в Камешковском, 933 сл. в Селивановском, 717 сл. в Судогодском, 609 сл. в г. Радужном).