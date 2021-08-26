Во Владимирской области выращивают осетров для московских супермаркетов

Во Владимирской области выращивают 40 тысяч осетров в год. Необычная ферма существует с 2019 года. Рыбы живут в пруду площадью десять тысяч квадратных метров, объемом двадцать тысяч кубометров — это по размеру и объему примерно как пять муниципальных бассейнов. Кроме 40 тысяч осетровых, на ферме живет 15 тысяч мальков веслоноса, которому не нужен специальный корм, а значит содержать их дешевле. Эта рыба может достигать 90 килограммов, но на продажу пойдут особи весом всего в три килограмма. Деликатесную рыбу поставляют в московские супермаркеты.