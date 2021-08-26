Во Владимирской области проведут капремонт еще 67 домов

Владимирской области выдели финансовую из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на проведение капитального ремонта общего имущества в 67 многоквартирных домах региона. Сумма поддержки составит более 129 миллионов рублей. По новой заявке в проект вошли дома, расположенные во Владимире, Гусь-Хрустальном, Коврове, Кольчугино, Красной Горбатке, Меленках, Муроме и Юрьеве-Польском, в которых в общей сложности живет более двенадцати с половиной тысяч человек. Общая стоимость работ на объектах составит почти 465 миллионов рублей. В ходе капитального ремонта запланированы установка автоматизированных узлов управления системой отопления и индивидуальных тепловых пунктов с погодозависимым регулированием параметров теплоносителя, работы по утеплению наружных стен и кровель, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- и водоснабжения, установку энергосберегающих окон и светильников в местах общего пользования.