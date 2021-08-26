В Муроме прокуратура помогла получить квартиру сироте

В Муромскую городскую прокуратуру обратилась местная жительница. Девушка осиротела еще ребенком и ей, как оставшейся без попечения родителей, после восемнадцати лет должны были предоставить квартиру в округе Муром. Но хотя в соответствующие списки ее включили, местная администрация квартиру подросшей сироте не дала. В этой связи городским прокурором направлено в суд исковое заявление с требованием к администрации округа Муром предоставить заявительнице благоустроенное жилье специализированного жилищного фонда по договору социального найма. Иск прокуратуры удовлетворен, во исполнение решения суда сироте предоставлена благоустроенная квартира.