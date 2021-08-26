Кольчугинский фермер лишился 400 тысяч из-за того, что не провел рекультивацию земель

находилось исполнительное производство, предметом исполнения которого являлось взыскание административного штрафа с частного фермерского хозяйства в размере 400 тысяч рублей в адрес регионального Управления Россельхознадзора. Фермер получил административный штраф за невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв. Должник получил постановление о возбуждении исполнительного производства, но руководство фермы на прием не являлось и долг не оплачивало. В рамках исполнительного производства судебным приставом было вынесено постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке. После применения мер принудительного характера штраф сельскохозяйственной организацией был оплачен в полном объеме. Из-за несвоевременной оплаты задолженности в рамках данного исполнительного производства было также вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора, который оплачен должником в полном объеме.