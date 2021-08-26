Поликлиника в Юрьевце начнет принимать больных по новому адресу

Жители Юрьевца остались без поликлиники и больницы – их перевели в «красную зону», открыв там инфекционный госпиталь для больных коронавирусом. Естественно, восторга у жителей это не вызвало. Так местная жительница поинтересовалась, когда же откроется поликлиника горбольницы №6, переоборудованной с самого начала пандемии под COVID-госпиталь. Как ответили в департаменте здравоохранения, для приема пациентов подготовлено новое помещение на улице Всесвятской, 12. Сейчас ждут разрешение от городской администрации на работу в новом помещении, специалисты уже готовы к работе. Основное здание ГБ №6 по-прежнему находится в «красной зоне».