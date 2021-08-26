Владимирцев просят присоединиться к акции "Дети вместо цветов"

В День знаний учителя, школьники и их родители со всей страны участвуют во всероссийской благотворительной акции «Дети вместо цветов».

В нашем регионе несколько лет реализацией этой акции занимается организация "Владимирские дети-ангелы".

- Просто договоритесь с учителем и классом принести 1 сентября по одному цветку от каждого ученика вместо множества отдельных букетов, чтобы всем вместе собрать общий большой букет от всего класса и поздравить любимого учителя, дополнив букет открыткой с тёплыми пожеланиями. Сэкономленные деньги переведите на помощь тяжело больным детям из Владимирской области, - просят организаторы.

Реквизиты для оказания помощи:

р/с 40703810200000000509 в АО «Владбизнесбанк»,

к/с 30101810100000000706,

БИК 041708706,

ИНН/КПП 3329999543/332901001

Просим Вас указать в платёжной квитанции в назначении платежа, что Вы перечисляете

"благотворительное пожертвование"

Карта Сбербанка: 4276 1609 0545 7512 - Татьяна Александровна Ж.

Будет здорово, если вы укажите класс и школу в комментарии и пришлете нам скрин.