Во Владимирской области выращивают новый сорт картофеля для диетического питания

Во Владимирской области впервые провели День поля по овощеводству и картофелеводству, который знакомит сельхозтоваропроизводителей с самыми современными технологиями, сортами и гибридами, агрохимией. Он прошел в Меленковском районе на базе АО «ПЗ «Илькино». В этом году в Меленковском районе таких демонстрационных делянок было 56, из них 19 отвели под картофель, а остальные – под морковь и столовую свеклу. Семена для закладки опытов предоставили известные производители и официальные представители отечественных и зарубежных брендов. Несмотря на все погодные условия этого лета, урожай на опытных участках удалось сохранить. Среди перспективных сортов сельхозкультур гостям продемонстрировали образцы картофеля Сюрприз. Этот необычный цветной сорт отечественного производителя, с розовой мякотью и пониженным содержанием крахмала, идеально подходит для диет и предназначается людям, страдающим нарушениями обменных процессов, сосудистой дистонией и пороками сердца. Как рассказали во Владимирском филиале Россельхозцентра, программа, реализуемая отечественными селекционерами, призвана обеспечить импортозамещение в области семеноводства. На 10 сентября во Владимирской области запланирован еще один День поля, посвященный уже зерновым культурам. Его проведут в Юрьев-Польском районе.