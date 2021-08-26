Владимирводоканал загрязнял сточными водами ручей

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Владимирской природоохранной прокуратурой совместно с департаментом природопользования и охраны окружающей среды области и дирекцией особо охраняемых природных территорий выявлен факт нарушения водного законодательства. МУП «Владимирвоканал» очищал резервуар чистой воды на улице Верхняя Дуброва, как и положено раз в год, промывал его и хлорировал. Сточные воды после промывки должны были сбрасывать в специальный колодец с последующей откачкой специализированной техникой. Однако во второй половине августа из-за нарушения герметизации канализационного трубопровода сточные воды от промывки резервуара попали в систему ливневой канализации аварийного сброса и были слиты предприятием на рельеф местности и далее по нему в ручей без названия в районе памятника природы «Родник «Казанский». Из-за высокого содержания железа вода имела ярко-оранжевую окраску. По результатам проверки Владимирским природоохранным прокурором в отношении ответственного лица предприятия вынесено постановление о возбуждении производства об административном правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ (нарушение правил охраны водных объектов). Руководителю юридического лица внесено представление. Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении. После вмешательства прокуратуры сброс неочищенных сточных вод незамедлительно прекращен.