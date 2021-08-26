Во Владимирской области за сутки заболело коронавирусом еще 182 человека

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 26 августа лабораторно подтверждено 182 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, среди которых 32 сл. в г. Владимире, 20 сл. в Муромском, 18 сл. в Ковровском, 17 сл. в Гусь-Хрустальном, 12 сл. в Собинском, 12 сл. в Александровском, 10 сл. в Суздальском, 9 сл. в Вязниковском, 9 сл. в Кольчугинском, 9 сл. в Петушинском, 9 сл. в Юрьев-Польском, 8 сл. в Киржачском, 5 сл. в г. Радужный, 5 сл. в Камешковском, 4 сл. в Меленковском, 2 сл. в Селивановском, 1 сл. в Судогодском. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 48 322 случая заболевания, распределившихся следующим образом: 11 256 сл. в г. Владимире, 5656 сл. в Гусь-Хрустальном, 5205 сл. о. Муром, 3837 сл. в Ковровском, 2675 сл. в Александровском, 2631 сл. в Петушинском, 2008 сл. в Юрьев-Польском, 2064 сл. в Вязниковском, 2070 сл. в Кольчугинском, 1946 сл. в Суздальском, 1600 сл. в Собинском, 1576 сл. в Киржачском, 1353 сл. в Меленковском, 1087 сл. в Гороховецком, 1107 сл. в Камешковском, 930 сл. в Селивановском, 715 сл. в Судогодском, 606 сл. в г. Радужном.