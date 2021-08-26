Во Владимирской области выделят 11 миллионов на благоустройство сел

Владимирская область дополнительно получила из резервного фонда Правительства Российской Федерации 11 миллионов рублей на реализацию общественно-значимых проектов по благоустройству сельских территорий в этом же году. Деньги пойдут разным сельским поселениям: Денисовскому, Куприяновскому и Фоминскому Гороховецкого района, Бутылицкому, Даниловскому, Денятинскому, Дмитриевогорскому, Илькинскому, Ляховскому и Тургеневскому Меленковского района, Красносельскому и Симскому Юрьев-Польского района, Октябрьскому и Стёпанцевскому Вязниковского района, Второвскому Камешковского района, Раздольевскому Кольчугинского района, Ковардицкому Муромского района, Копнинскому и Рождественскому Собинского района и Ивановскому Ковровского района. Размер субсидий муниципальным образованиям составит от 343 тысяч до 3,92 миллионов рублей. На выделенные средства планируется создать и обустроить парки, скверы, детские и спортивные площадки, площадки для мусорных контейнеров, организовать ливневые стоки и отремонтировать дороги и дворовые проезды у многоквартирных домов.