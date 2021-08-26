ГУП «ДСУ-3» оштрафовали за картельный сговор

Владимирский УФАС России по результатам рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ГУП «ДСУ-3» и ЗАО «МНК - ГРУПП» установил, что эти две компании заключили недопустимое в соответствии с антимонопольным законодательством соглашение, направленное на поддержание цен на торгах в аукционе на строительство автомобильной дороги «Рпенский проезд» в городе Владимире. Рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, врио руководителя Владимирского УФАС России признала ГУП «ДСУ-3» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 14.32 КоАП РФ, и назначила административное наказание в виде штрафа в размере 154 436 960 рублей.