Во Владимире 21-летняя девушка прописала в своей квартире 32 иностранцев

Пресс-служба областной полиции сообщает о новом деле по "резиновым квартирам". На этот раз такую нашли во Владимире.

В областном центре 21-летняя девушка в период с 22 июня по 22 июля 2021 года оформила 32 уведомления о прибытии иностранных граждан, указав местом их проживания свою жилплощадь. При проверке выяснилось, что иностранцы в квартире не жили, и все прописки были фиктивными.

Отдел дознания УМВД России по городу Владимиру в отношении девушки возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации).