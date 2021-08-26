В Меленковском районе отремонтировали два ДК на 7,6 миллиона рублей

26 августа в Меленковском районе состоится торжественное открытие после капитального ремонта двух сельских домов культуры – Денятинского и Папулинского. На капремонт обоих ДК направлено в общей сложности около 7,6 млн рублей.

В здании Денятинского ДК отремонтировали фасад, зал, сцены, фойе, помещения библиотеки, туалетную комнату и помещение под котельную. Утеплены наружные стены и чердачные перекрытия, сооружена отмостка, оборудован вход с пандусом. Всего на ремонтные работы этого Дома культуры направлено свыше 3,2 млн рублей.

В Папулинском ДК заменили отопительную систему, отремонтировали кровлю, фасад, обустроили вход с пандусом, наружную канализацию, туалетные комнаты, помещение под раздевалку, котельную, отремонтированы зал, сцена, фойе, кабинеты для работы любительских объединений и методистов, помещение библиотеки. Установлено новое световое и звуковое оборудование, приобретена одежда сцены, установлены кресла в зале, проектор, ноутбук, экран. Здесь потратили 4,4 млн рублей.