Во Владимирской области определили компанию, которая займется отловом бездомных животных

Не самое однозначное решение было принято департаментом имущественных и земельных отношений при определении компании, которая займется во Владимирской области отловом и содержанием безнадзорных животных. По итогам торгов конкурс выиграла ИП Шарипова Бибиоджармох Тагойевна.

Этот предприниматель из Московской области предложил за отлов, вакцинация и стерилизацию одного животного всего 10 тысяч 619 рублей 40 копеек. Неоднозначность итогов конкурса заключается в том, что предприниматель до этого никогда не занималась отловом бездомных кошек и собак. Основной вид деятельности, указанный на сайте rusprofile.ru, у компании - это выращивание и продажа овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей.

При этом ИП Ротарь А.Н., специализирующийся как раз на отлове безнадзорных животных и предложивший за одно животное сумму 10 673 рублей 86 копеек, в итоге конкурс не выиграл. Понятно, что таковы условия торгов. Но, к слову, в Ярославской области от услуг ИП Шариповой Б.Т. департамент ветеринарии отказался, сославшись как раз на необеспеченность бригад компании необходимыми средствами.