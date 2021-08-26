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Общество26 августа 2021 9:13

Во Владимирской области определили компанию, которая займется отловом бездомных животных

Доставлять братьев наших меньших в приют позволят предпринимателю, занимающемуся выращиванием овощей
Алексей СУХОВАлексей СУХОВ
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Не самое однозначное решение было принято департаментом имущественных и земельных отношений при определении компании, которая займется во Владимирской области отловом и содержанием безнадзорных животных. По итогам торгов конкурс выиграла ИП Шарипова Бибиоджармох Тагойевна.

Этот предприниматель из Московской области предложил за отлов, вакцинация и стерилизацию одного животного всего 10 тысяч 619 рублей 40 копеек. Неоднозначность итогов конкурса заключается в том, что предприниматель до этого никогда не занималась отловом бездомных кошек и собак. Основной вид деятельности, указанный на сайте rusprofile.ru, у компании - это выращивание и продажа овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей.

При этом ИП Ротарь А.Н., специализирующийся как раз на отлове безнадзорных животных и предложивший за одно животное сумму 10 673 рублей 86 копеек, в итоге конкурс не выиграл. Понятно, что таковы условия торгов. Но, к слову, в Ярославской области от услуг ИП Шариповой Б.Т. департамент ветеринарии отказался, сославшись как раз на необеспеченность бригад компании необходимыми средствами.