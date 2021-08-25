В Судогодском районе два человека пострадали в ДТП с двумя грузовиками

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, в 19.35 на 22 километре трассы «Владимир — Муром — Арзамас» водитель большегруза «Рено Магнум» 1987 года рождения врезался в стоявший на обочине грузовик малого класса «Хендай Портер», за рулем которого находился мужчина 1989 года рождения.

В результате столкновения пострадал водитель «Хендай», у которого прибывшие на место врачи диагностировали ушибленные раны и ссадины ног — госпитализация ему не потребовалась. Также травму получил его 18-летний водитель, у которого диагностирован ушиб грудной клетки. Ему также оказали медицинскую помощь на месте.

В настоящее время в Госавтоинспекции по данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства ДТП.