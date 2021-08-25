В Юрьев-Польском районе появятся пять новых ФАПов

Современных фельдшерско-акушерских пункты появятся в селах Каменка, Кучки, Сорогужино, Сосновый Бор и Хвойный. Лицензия на осуществление медицинской деятельности в них уже получена, а обслуживать в общей сложности они будут более 1200 человек.

- Старые ФАПы располагались в ветхих и аварийных строениях с печным отоплением, без водопровода и нормальных туалетов и не отвечали современным требованиям для оказания первичной медико-санитарной помощи, – рассказал главный врач Юрьев-Польской центральной районной больницы Олег Кондратьев. – ФАП в селе Каменка ютился на площадях недействующей школы, в Сорогужино – в аварийном клубе, в селе Кучки – в здании, где раньше находились детский сад и библиотека. Похожая ситуация и в других селах. Открытие современных ФАПов – новая глава развития системы здравоохранения Юрьев-Польского района.

Новые ФАПы оборудованы пандусами, тревожными кнопками и комфортными санузлами, в арсенале фельдшеров - автоматический дефибриллятор, портативный электрокардиограф, тонометр, анализаторы уровней сахара и холестерина в крови, фонендоскоп, холодильник для медикаментов, укладка для оказания помощи при остром коронарном синдроме и инсульте, шины для транспортной иммобилизации, медицинская мебель и многое другое.

Напомним, в этом году планируется отремонтировать десять ФАПов в Александровском, Вязниковском, Гороховецком, Гусь-Хрустальном, Камешковском и Ковровском районах. Два обновлённых ФАПа уже открылись – в поселке Тасинский Гусь-Хрустального района и деревне Большевысоково Вязниковского района.