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Общество25 августа 2021 16:58

Во Владимирской области приставы заставили администрацию заплатить штраф

Чиновники добровольно не заплатили сто тысяч рублей
Полина НемчиноваПолина Немчинова
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Администрация одного из муниципалитетов Владимирской области выплатила штраф в размере 100 тысяч рублей после вмешательства судебных приставов. Должник получил административный штраф по ст. 8.2.1. КоАП РФ (Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с веществами, разрушающими озоновый слой) и должен был перечислить эти деньги региональному департаменту природопользования и охраны окружающей среды. Но добровольно этого администрация не сделала. Тогда судебным приставом было вынесено постановление о запрете на регистрационные действия в отношении трех транспортных средств, находящихся в автопарке должника, после чего штраф незамедлительно был оплачен в полном объеме.