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Общество25 августа 2021 16:51

В Гусь-Хрустальном приставы взыскали с предприятия 6,5 миллионов рублей

Такой долг накопил местный арматурный завод перед поставщиком металлов
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает Управление ФССП России по Владимирской области, судебным приставам Гусь-Хрустального района поступили документы на взыскание с завода 6,5 миллионов рублей перед поставщиками металлических поковок и заготовок.

В ходе работы должников уведомили о возбуждении исполнительного производства, однако в срок долг выплачен не был. Ввиду этого приставы наложили арест на машины и недвижимость предприятия, а также обнаружили банковский счет, по которому производились расчеты. Было вынесено постановление о взыскании денег с этого счета в зачет долга.

После этого завод выплатил всю сумму задолженности, а также 400 тысяч рублей исполнительского сбора, образовавшегося из-за просроченного платежа. Исполнительное производство на этом было завершено.