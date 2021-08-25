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Здоровье25 августа 2021 16:28

За время прививочной кампании во Владимир поступило около 108 тысяч доз вакцины от ковида

Алексей СУХОВАлексей СУХОВ
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Во Владимире продолжается вакцинация жителей областного центра от коронавирусной инфекции. По данным на 25 августа, общее число жителей Владимира, получивших первый компонент вакцины - 77165 человек. Оба компонента вакцины получили 62412 жителей города.

Своей очереди ожидал 3771 человек. Всего за время проведения массовой вакцинации в лечебные учреждения областного центра поступило 107995 доз вакцины.

Жители могут записаться на нее по телефонам лечебных учреждений:

ГБУЗ ВО ГП № 1 г. Владимира — 77-30-83, 54-71-81,

ГБУЗ ВО ГП № 2 г. Владимира — 77-31-53,

ГБУЗ ВО ГБ № 2 г. Владимира — 53-57-84,

ГБУЗ ВО ГП № 4 г. Владимира — 77-32-01,

ГБУЗ ВО ГКБ № 5 г. Владимира — 77-34-90,

ГБУЗ ВО ГБ № 7 г. Владимира — 45-61-36,

Отделенческая больница на ст. Владимир (железнодорожная больница ОАО «РЖД») - 54-32-13 (регистратура).