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Происшествия25 августа 2021 16:04

В Коврове во время купания в фитнесс-центре утонул пожилой мужчина

По предварительным данным, инцидент случился утром 23 августа
Алексей КОТМЫШЕВ
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По словам ковровчан, 70-летний мужчина купался в бассейне местного финтесс-центра, когда внезапно пошел ко дну. К сожалению, спасти его не удалось.

В Следственном управлении СК России по Владимирской области подтвердили факт произошедшего.

- Мужчине стало плохо во время купания. В настоящее время по данному факту проводится проверка, причины смерти гражданина устанавливаются, - сообщила старший помощник руководителя областного следственного ведомства Мария Серова.

Впрочем, следователи уточнили, что предварительно криминальный след в случившемся не усматривается. Проверка по данному факту продолжается.