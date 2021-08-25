В Коврове во время купания в фитнесс-центре утонул пожилой мужчина

По словам ковровчан, 70-летний мужчина купался в бассейне местного финтесс-центра, когда внезапно пошел ко дну. К сожалению, спасти его не удалось.

В Следственном управлении СК России по Владимирской области подтвердили факт произошедшего.

- Мужчине стало плохо во время купания. В настоящее время по данному факту проводится проверка, причины смерти гражданина устанавливаются, - сообщила старший помощник руководителя областного следственного ведомства Мария Серова.

Впрочем, следователи уточнили, что предварительно криминальный след в случившемся не усматривается. Проверка по данному факту продолжается.