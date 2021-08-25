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Общество25 августа 2021 14:35

В Суздальском районе чиновников наказали за плохое рассмотрение обращений

Районная прокуратура в ходе проверки обнаружила массу нарушений
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает прокуратура Владимирской области, Суздальская межрайонная прокуратура провела проверку по соблюдению законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан. Проверяли администрации муниципальных образований Новоалександровское и Боголюбовское.

Как выяснило надзорное ведомство, в обеих администрациях имеются многочисленные факты нарушения порядка рассмотрения обращений. В основном, заявления, с которыми обращались жители, либо рассматривались недостаточно полно и всесторонне, либо имели нарушения по срокам рассмотрения или перенаправления в уполномоченные органы.

В связи с этим прокуратура внесла главам обеих администраций представления, по результатам рассмотрения которых ответственные сотрудники властных структур понесли дисциплинарные наказания.

Кроме того, на самих глав районов возбудили дела об административных правонарушениях, в качестве наказания им назначены штрафы, сумма которых не сообщается.