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Происшествия25 августа 2021 14:04

В Коврове задержан подозреваемый в краже детского самоката

Полицейским удалось разыскать в скупке и само транспортное средство
Алексей КОТМЫШЕВ
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В первых числах августа в полицию Коврова обратился местный житель, рассказавший о пропаже принадлежащего его семье детского самоката. По словам заявителя, самокат был оставлен без присмотра во время прогулки.

Полицейские установили обстоятельства произошедшего, изучили записи с ближайших камер видеонаблюдения и установили, что к краже может быть причастен безработный мужчина 1978 года рождения.

После задержания он сознался в краже и рассказал, что решился на кражу после того, как заметил, что за самокатом никто не наблюдает. Он забрал детский транспорт и сдал его в скупку, где он и был впоследствии обнаружен оперативниками.

В настоящее время по факту хищения возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Расследование уголовного дела продолжается.