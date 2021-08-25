В Коврове задержан подозреваемый в краже детского самоката

В первых числах августа в полицию Коврова обратился местный житель, рассказавший о пропаже принадлежащего его семье детского самоката. По словам заявителя, самокат был оставлен без присмотра во время прогулки.

Полицейские установили обстоятельства произошедшего, изучили записи с ближайших камер видеонаблюдения и установили, что к краже может быть причастен безработный мужчина 1978 года рождения.

После задержания он сознался в краже и рассказал, что решился на кражу после того, как заметил, что за самокатом никто не наблюдает. Он забрал детский транспорт и сдал его в скупку, где он и был впоследствии обнаружен оперативниками.

В настоящее время по факту хищения возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Расследование уголовного дела продолжается.