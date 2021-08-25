Во Владимире пройдет кавер рок-фестиваль "Небо славян"

27 августа во Владимире состоится второй кавер-рок фестиваль «Небо славян».

Уникальность проекта в тематике музыкальных произведений – это известные и не очень рок-композиции, в которых звучит тема любви к Родине. Зрители услышат каверы на песни легенд русского рока: «Кино», «Ария», ДДТ, «Аквариум», Би2, «Чайф» и других. Их споют самые яркие молодые рок-исполнители города Владимира: кавер-рок-группа «Громъ», Софт-рок дуэт «Сирин»,Дуэт "Two Soul", артисты вокальной студии Владимирского театра социальной драматургии «Шлягер», воспитанники вокальной студии МК «ЦСКС», вокальная студия «Влада» «ГДК».

Кроме того, к каждой композиции создан видеоклип, рассказывающий историю о людях, которые в самых различных обстоятельствах проявили своё мужество, стойкость, любовь к Родине и самые лучшие человеческие качества. Большинство видеоклипов будут смонтированы с использованием кадров из культовых советских и российских фильмов о Великой Отечественной войне, о достижениях нашей страны в спорте и космосе, об эпохальных события в истории России.

Фестиваль пройдет на территории гастромаркета "Рынок на Студёной". Начало в 16.30.